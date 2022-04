Skirennfahrerin Camille Rast war schwer depressiv

Leistungsdruck Skirennfahrerin Rast war schwer depressiv: Auch Profisportlerinnen sind Menschen 2018 ist Camille Rast an ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt. In einem Gespräch mit einer Sportzeitschrift äussert sie sich über Leistungsdruck, den Weg zurück – und den Sinn des Lebens. Dan Urner 08.04.2022, 15.20 Uhr

Camille Rast jubelnd beim Weltcupfinal 2022 in Méribel. Das Lachen war ihr zuvor lange vergangen gewesen. Keystone

«Rast fehlt die Kraft», titelte SRF am 23. Februar 2018. Camille Rast hatte zuvor verkündet, die laufende Weltcupsaison frühzeitig abzubrechen – weil ihr die Kraft fehlte. Aber hinter ihrer Energielosigkeit verbarg sich nicht allein, wie im geschönten Pressedeutsch vermeldet, ihr zuvor ausgestandenes Pfeiffersches Drüsenfieber, sondern in erster Linie eine schwere Depression. Dies machte die Walliser Skirennfahrerin unlängst in einem Gespräch mit der Zeitschrift «Sportlerin» öffentlich.

Was der breiten Öffentlichkeit damals geheim blieb: Fünf Tage zuvor, am 18. Februar, hatte Rast ihren psychischen Tiefpunkt erreicht. «Innerlich tot» sei sie gewesen, verriet die heute 22-Jährige gegenüber dem Frauensportmagazin. Die Frage nach dem Sinn des Lebens drängte sich auf.

Mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber hatte die dramatische Problemkette ihren Anfang genommen. Im Sommer 2017 erhielt die hochveranlagte Alpin-Überfliegerin die Diagnose der Infektionskrankheit, die sie während einiger Monate körperlich wie mental ausser Gefecht setzte.

Das unheilige Geflecht von Strapazen und Erwartungsdruck setzten der gerade noch rekonvaleszenten Jungsportlerin, damals gerade einmal 18-jährig, vermehrt zu. Auch als sich ihre Blutwerte normalisierten, stellte sich in ihrem Befinden keine Besserung ein. «Alle reden beim Pfeifferschen Drüsenfieber immer davon, dass es lange gehen könne, bis man körperlich wieder fit sei. Niemand aber redet von den mentalen Aspekten, von Depressionen, die einen befallen», befand Rast gegenüber «Sportlerin» – und zeichnete ein Bild eines beinharten Profisportgeschäfts, in dem psychische Leiden weiter mindestens argwöhnisch beäugt und gar als menschliche Schwäche ausgelegt werden. Auch Leistungssportlerinnen sind Menschen.

Steiniger Weg zurück

Unmittelbar nach ihrem besagten Tiefpunkt begab sich die aus der Gemeinde Vétroz stammende Rast sechs Monate lang in psychotherapeutische Behandlung in einem Genfer Spital. Auch Medikamente nahm sie nach längerem Zögern ein. Im Sommer machte sich erstmals wieder so etwas wie Lebensfreude bemerkbar. Ihr Comeback gab sie im darauffolgenden Winter – und wurde von einem Kreuz- und Innenbandriss im März 2019 erneut jäh ausgebremst.

In der Saison 2020/21 kehrte sie nach überstandener Verletzung erneut zurück, steigerte sich allmählich in ihren Leistungen und Resultaten. Inzwischen kratzt sie an der Weltspitze: Im Slalom in Schladming im Januar 2022 erzielte Rast mit Platz vier ihr bestes Weltcup-Ergebnis.