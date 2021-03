Ski Alpin Nach Absagen der Abfahrten und Super-G: Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami im Kampf um die grosse Kugel in Rücklage Nach den Absagen der Speedrennen herrscht im Schweizer Lager grosse Tristesse. Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami sind im Kampf um die grosse Kristallkugel zurückgebunden. Die Ausgangslage: Simon Wespi 18.03.2021, 13.50 Uhr

Nach der Abfahrt am Mittwoch mussten auch die beiden letzten Super-G der Saison auf der Lenzerheide abgesagt werden. Nebel und zu viel Neuschnee verunmöglichten ein Rennen am Donnerstag. Für die Speed-Cracks ist dies besonders bitter. Was bedeutet dies nun im Kampf um den Gesamtweltcup und wer holt sich die kleine Kugel in der Disziplinenwertung? Eine Übersicht: