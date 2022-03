Ski alpin Start-Ziel-Sieg: Niels Hintermann triumphiert in der Abfahrt in Kvitfjell Gleich zwei Schweizer belegen das Podest in Kvitfjell: Niels Hintermann gewinnt, Beat Feuz wird Dritter – und setzt sich nebenbei an die Spitze der Abfahrtswertung. Dan Urner 04.03.2022, 12.41 Uhr

Niels Hintermann fuhr ein famoses Rennen. Keystone

Was für ein grandioser Auftritt! Schon in den Abfahrtstrainings zuvor hatte Niels Hintermann einen vortrefflichen Eindruck hinterlassen und immer mit den Besten mitgehalten. Dass ihm eine ähnliche – oder gar bessere – Leistung auch im Rennen gelingen kann, stellte der Zürcher dann in der ersten zweier Abfahrten im norwegischen Kvitfjell eindrucksvoll unter Beweis: Bei jeder Zwischenzeit lag der 26-Jährige in Führung. Und er konservierte den Vorsprung bis zum Schluss, am Ende waren es zwölf Hundertstel. Der erste Weltcupsieg in der «Königsdisziplin» war Tatsache.