Frauen: Slalom in Killington

Ski alpin Jetzt live: Vlhova führt nach dem ersten Lauf vor Shiffrin und Holdener Nach dem abgebrochenen Riesenslalom in Killington gestern dürfen die Frauen heute zum Slalom antreten. Wer wird sich in den USA durchsetzen? Das Rennen gibts jetzt im Liveticker. Leandro De Mori 28.11.2021, 15.30 Uhr

An der Zeit von Weltcup-Leaderin Petra Vlhova kam im ersten Slalom-Lauf in Killington keine Fahrerin vorbei. Auch nicht Lokalmatadorin und Co-Leaderin Mikaela Shiffrin, die für diesen Slalom als Favoritin gesetzt war. Vier Mal wurde in Killington ein Slalom ausgetragen, vier Mal siegte Shiffrin bei ihrem Heim-Slalom.