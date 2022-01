Ski alpin Brignone holt Bestzeit im Super-G – Suter holt mit nur vier Hundertstel Rückstand den zweiten Platz Im Super-G überzeugte Corinne Suter an diesem Sonntag. Nur vier Hundertstel fehlten ihr auf den Sieg, den schlussendlich die Italienerin Federica Brignone an sich reissen konnte. Leandro De Mori 16.01.2022, 11.20 Uhr

Ein erfolgreiches Wochenende für Corinne Suter in Österreich. Bereits am Samstag in der Abfahrt fuhr sie in die Top 10, am Sonntag gelang ihr mit dem zweiten Rang ein Podiumsplatz. Suter gelang ein schneller Start, sie verlor im Mitteldrittel etwas Zeit und legte im Schlussabschnitt nochmal richtig zu. Schlussendlich fehlten der Schwyzerin vier Hundertstel auf die führende Federica Brignone. Das Podest komplettierte die Österreicherin Ariane Rädler.