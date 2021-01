Hundertstel-Krimi in Chamonix – Schwarz führt vor Zenhäusern

Beim Weltcup-Slalom in Chamonix liegt Marco Schwarz nach dem ersten Durchgang in Führung. Gleich dahinter auf Platz zwei folgt Ramon Zenhäusern mit nur zwei Hundertstel Rückstand. Loic Meillard klassiert sich ebenfalls in den Top 10.