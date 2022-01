Goggia gewinnt in Cortina d'Ampezzo, Suter wird Vierte

Ski alpin Goggia gewinnt auch in Cortina d'Ampezzo, Suter als Vierte beste Schweizerin Sofia Goggia lässt sich von Widerspenstigkeiten nicht beeindrucken und fährt zum vierten Abfahrtssieg der Saison. Corinne Suter landet knapp neben dem Podest, Lara Gut-Behrami hadert mit den Bedingungen. Dan Urner Aktualisiert 22.01.2022, 13.13 Uhr

Corinne Suter verpasste das Podest als bester Schweizerin nur knapp. Keystone

Schwierige Verhältnisse, ein Sturz in den Knochen – all das vermag ihre Dominanz nicht einzuhegen. Sofia Goggia bleibt die Speed-Überfliegerin der laufenden Saison. Die Italienerin gewann die Abfahrt in Cortina d’Ampezzo mit 20 Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Österreicherin Ramona Siebenhofer, feierte nach einem voll auf Risiko getrimmten Lauf schon den vierten Sieg im fünften Abfahrtsrennen der Saison – und das, obwohl sie laut eigenen Angaben weiterhin die Auswirkungen ihres Sturzes von vergangenem Wochenende verspürt. In Zauchensee hatte die 29-Jährige die Balance verloren und war unschön im Fangnetz gelandet.