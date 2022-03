Michelle Gisin fährt aufs Podest – Shiffrin gewinnt Gesamtweltcup

Ski Alpin Michelle Gisin fährt im Super-G aufs Podest – Mikaela Shiffrin gewinnt Gesamtweltcup Der Kampf um den Gesamtweltcup ist entschieden. Mikaela Shiffrin fährt in Courchevel auf Platz zwei, gewinnt 80 Punkte und ist von Petra Vlhova nicht mehr einzuholen. Den letzten Super-G-Sieg feiert Ragnhild Mowinckel. Simon Wespi Aktualisiert 17.03.2022, 11.06 Uhr

Die beste Skifahrerin des Winters: die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Keystone

Nachdem die Disziplinen-Wertung im Super-G bereits vor dem Rennen entschieden war – Federica Brignone gewann vorzeitig die kleine Kugel – waren die Augen auf den Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup gerichtet. Mikaela Shiffrin war mit 156 Punkten Vorsprung in der Pole-Position. Und die US-Amerikanerin wusste erneut zu überzeugen. Nach dem Sieg in der Abfahrt, liess Shiffrin in Courchevel einen zweiten Platz im Super-G folgen. Damit erhielt ihr Konto 80 Punkte Zuwachs: die Entscheidung. Ihre letzte verbliebene Konkurrentin um die grosse Kristallkugel, Petra Vlhova, verpasste als 17. Weltcuppunkte.