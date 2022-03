Ski Alpin: Marco Odermatt in Kranjska Gora

Ski Alpin Odermatt dominiert die Konkurrenz – Caviezel in Lauerstellung Marco Odermatt kann die Führung im Gesamtweltcup ausbauen. Der Nidwaldner hält beim Riesenslalom in Kranjska Gora nach Durchgang eins die Pole-Position inne. Die Entscheidung fällt um 12.30 Uhr. Simon Wespi 13.03.2022, 09.14 Uhr

Er ist unaufhaltsam: Marco Odermatt ist auf dem besten Weg, den Vorsprung im Gesamtweltcup vorentscheidend auszubauen. Der 24-jährige Nidwaldner führt nach dem ersten Durchgang in Kranjska Gora. Odermatt nahm seinem ärgsten Konkurrenten Henrik Kristoffersen satte drei Zehntel ab, der auf Position drei rangiert. Auf Platz zwei liegt etwas überraschend der Deutsche Alexander Schmid (+0,22).

Neben dem Trio kann ein weiterer Schweizer auf das Podest schielen. Gino Caviezel, mit einem Rückstand von 32 Hundertstel, befindet sich an vierter Stelle im Zwischenklassement. Auch Justin Murisier erreichte das Ziel in den Top Ten (8.). Loïc Meillard rangiert auf Platz 11. Die Entscheidung in Slowenien fällt um 12.30 Uhr.

