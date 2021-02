Ski Alpin Doppelsieg für Österreich in Garmisch – Odermatt fährt auf das Podest Die Österreicher feiern im Super-G von Garmisch-Partenkirchen einen Doppelsieg. Vincent Kriechmayr gewinnt vor Matthias Mayer. Marco Odermatt wird Dritter. Vier Schweizer klassieren sich in den Top 10. Simon Wespi Aktualisiert 06.02.2021, 13.05 Uhr

Überzeugte auf der Kandahar in Garmisch: Marco Odermatt wird Dritter im Super-G. EPA

Es war das letzte Rennen vor der Ski-WM in Cortina – der Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen. Eine Disziplin, die im deutschen Skiort nur selten gefahren wird, zehn Jahre ist es bereits her. Üblicherweise stehen ein Riesenslalom und eine Abfahrt auf dem Programm.