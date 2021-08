Die Schweizer Nati spielt gegen den Europameister Italien.

Schweizer Nati Gegen den Europameister vor vollen Rängen – So gelangen Sie an Tickets für die Spiele der Schweizer Nati Nächste Woche spielt die Schweizer Nati im Basler St. Jakob-Park gegen Griechenland und Italien – das müssen Sie dazu wissen. Leandro De Mori 26.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der EM wurde die Schweiz von Italien besiegt. Gelingt nächste Woche die Revanche? Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nach der Niederlage gegen Spanien im EM-Viertelfinal trifft sich die Schweizer Nati nächste Woche zum ersten Mal wieder. Zuerst steht am Mittwoch, 1. September, ein Testspiel gegen Griechenland an. Am Sonntag, 5. September, gilt es in der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien ernst.