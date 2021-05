Schweiz bewirbt sich für Handball-EM 2026 und 2028 Die Schweiz bewirbt sich alleine für die Europameisterschaften im Jahr 2026 oder 2028. Der französische Verband, mit dem ursprünglich eine gemeinsame Bewerbung geplant war, zieht sich zurück. 11.05.2021, 15.09 Uhr

Die Handball-Europameisterschaft könnte künftig auf Schweizer Boden stattfinden. Der SHV hat sich für die Turniere 2026 und 2028 beworben. Freshfocus

Das Konzept, das der SHV beim europäischen Handball-Verband EHF eingereicht hat, sieht mit dem Palexpo in Genf, dem Hallenstadion sowie der Swiss Life Arena in Zürich, der St. Jakobhalle in Basel und der Vaudoise Arena in Lausanne fünf Spielstätten in vier Städten vor.