Tierquälerei? Vorwürfe gegen Top-Reiter Beerbaum

Reitsport Angebliche Tierquälerei: Schwerwiegende Vorwürfe gegen deutschen Top-Springreiter Kommen bei Ludger Beerbaum unerlaubte Trainingsmethoden zur Anwendung? Ein TV-Beitrag bringt den viermaligen Olympiasieger in Misskredit. Dan Urner 12.01.2022, 18.35 Uhr

Ludger Beerbaum beim CSIO St. Gallen 2015. Urs Bucher/Archiv

Ludger Beerbaum gehört zu den erfolgreichsten Springreitern der Welt. Viermal gewann der Deutsche Olympia-Gold, was ihm für viele Aktive zu einem Pferdesport-Idol erhebt. Doch ein am Dienstagabend ausgestrahlter Fernsehbeitrag kratzt nun an der glänzenden Fassade des 58-jährigen Ausnahmekönners: Eine im Rahmen der «RTL»-Sendung «RTL Extra» produzierte Reportage zeigt Beerbaum angeblich, wie sich dieser auf seinem Gelände unerlaubter Trainingsmethoden befleissigt.