«Hölle des Nordens»: Colbrelli gewinnt Paris-Roubaix

Paris-Roubaix Emotionaler Colbrelli bezwingt die «Hölle des Nordens» – Schweizer ohne Chance Sonny Colbrelli setzt seiner Glanzsaison die Krone auf und gewinnt den «König der Klassiker». Die Schweizer bleiben ohne reelle Siegchance, Stefan Küng wird bei schwierigen Bedingungen von mehreren Stürzen ausgebremst. Dan Urner 03.10.2021, 17.34 Uhr

Das Rennen entwickelte sich bisweilen zu einer Schlammschlacht. Keystone

Sonny Colbrelli hat die 118. Ausgabe von Paris-Roubaix für sich entschieden. Mehr als 900 Tage nach der letzten Austragung des anspruchsvollen Eintagesklassikers setzte sich der Italiener in einem packenden Schlusssprint im Vélodrome in Roubaix vor dem Belgier Florian Vermeersch und Mathieu van der Poel aus den Niederlanden durch. Colbrelli, dessen Emotionen sich gleich nach Rennende mit Freudentränen entluden, krönte damit eine formidable Saison. Vor drei Wochen hatte er sich in Trient schon den Europameistertitel im Strassenrennen gesichert.