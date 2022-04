Amstel Gold Race: Stefan Küng und Marc Hirschi fahren in Top 10

Radsport Spektakel mit Zielfoto-Chaos beim Amstel Gold Race – Küng und Hirschi melden Ambitionen an Die Schweizer Stefan Küng und Marc Hirschi zeigen beim Amstel Gold Race einen bärenstarken Auftritt. Zum Sieg reicht es am Ende nicht, aber beide fahren in die Top 10. Es triumphiert der Pole Michal Kwiatkowski. Simon Wespi 10.04.2022, 18.56 Uhr

Der traditionelle Schluck Bier des Siegers Michal Kwiatkowski nach dem Rennen. Keystone

Welch ein Ausgang dieses Rad-Klassikers: Der polnische Radprofi Michal Kwiatkowski hat in einer Millimeter-Entscheidung die 56. Austragung des Amstel Gold Race gewonnen. Der Ex-Weltmeister vom Team Ineos Grenadiers setzte sich beim wichtigsten Klassiker der Niederlande nach 254,1 km in Valkenburg im Sprint durch. Kwiatkowski überquerte die Ziellinie hauchdünn vor dem Franzosen Benoit Cosnefroy aus dem Team AG2R Citröen.

Erst nach minutenlanger Auswertung des Zielfotos erklärte die Jury den 31-jährigen Polen zum Sieger. Zunächst hatte Cosnefroy über den vermeintlich ersten Sieg eines Franzosen beim Amstel Gold Race seit dem legendären Bernard Hinault im Jahr 1981 gejubelt. «Es war sehr konfus im Ziel, ein grosses Durcheinander», sagte Kwiatkowski, der das Rennen bereits 2015 gewonnen hatte.

Kwiatkowski und Cosnefroy hatten sich rund 20 km vor dem Ziel kurz nach der letzten Passage am berüchtigten Cauberg aus einer Spitzengruppe abgesetzt. Topfavorit Mathieu van der Poel, der eine Woche zuvor die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte, versuchte vergeblich, die Lücke zu schliessen. Er wurde schliesslich Vierter.

Stefan Küng und Marc Hirschi überzeugen

In der besagten Spitzengruppe mit 12 Athleten hielten sich auch die beiden Schweizer Cracks Stefan Küng vom Team Groupama-FDJ und Marc Hirschi, der für die Equipe UAE Emirates fährt, auf. Beide zeigten einen bärenstarken Auftritt und versuchten ihrerseits anzugreifen. Sowohl der Ostschweizer Küng als auch der Berner Hirschi rechneten sich Chancen auf den Tagessieg aus.

Dass sich Hirschi bereits beim Klassiker in den Niederlanden in einer bemerkenswerten Form befindet, konnte so nicht erwartet werden. Noch im Dezember des vergangenen Jahres hatte er sich einer Hüftoperation unterziehen müssen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der Berner Ende März, als er bei seiner Rückkehr beim Rennen «Per Sempre Alfredo» in der Toskana triumphierte. «Die Motivation für das Amstel Gold Race ist riesig», sagte der 23-jährige Berner unter der Woche gegenüber unserer Zeitung.

Hirschi hatte sich im Vorfeld bereits Grosses zugetraut: «Meine Hoffnung ist, dass ich im Finale noch vorne mit dabei bin.» Dies gelang ihm bravourös. Am Ende reichte es ihm bei seinem Comeback auf höchster Stufe zum 9. Rang. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Rennen. Am Schluss habe ich falsch gepokert», analysierte er seine Leistung bei SRF.

Eine Position vor ihm klassierte sich Küng. «Ich fahre hier zum ersten Mal. Ich bin definitiv nicht einer der Favoriten», hatte der 28-jährige Ostschweizer vor dem Rennen gesagt. Küng, der bereits letzte Woche mit Rang fünf bei der Flandern-Rundfahrt überzeugt hatte, zeigte erneut eine formidable Leistung. Trotzdem ärgerte er sich im Ziel und sagte: «Es wäre ein Vorteil gewesen, wenn ich die Strecke gekannt hätte. Am Schluss ist es etwas schade, ich habe aber es alles versucht.»

Einer der Favoriten, Mathieu van der Poel, musste sich geschlagen geben. Im Hintergrund Stefan Küng, der als Achter im Ziel ankam. Keystone

Auch ein dritter Schweizer setzte sich im Südosten der Niederlande in Szene. Frühzeitig setzte sich eine Gruppe von sechs Fahrern ab – mit dabei war auch Johan Jacobs. In der Folge musste jedoch ein Fahrer nach dem anderen abreissen lassen. 47 Kilometer vor dem Ziel war es dann auch um Jacobs geschehen: Das übrig gebliebene Duo wurde vom Feld eingeholt. Titelverteidiger und Topfavorit Wout van Aert war als Folge einer Corona-Infektion nicht am Start.

Auf Küng wartet bereits nächsten Sonntag der Klassiker Paris-Roubaix. Das Rennen wurde auf Grund der französischen Präsidentschaftswahlen um eine Woche nach hinten verschoben. Hirschi tritt wenige Tage später bei Fléche Wallonne wieder in die Pedale.

Gold Race Ladies: Ruesser in den Top 20

Die Siegerin beim «Gold Race Ladies» im niederländischen Maastricht heisst Marta Cavalli. Die Italienerin setzte sich vor der Lokalmatadorin Demi Vollering durch. Als beste Schweizerin klassierte sich Marlen Reusser auf Schlussrang 19. Die 30-jährige Bernerin hielt sich lange in der Spitzengruppe auf und übernahm zeitweise die Führungsarbeit.