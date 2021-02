Nordische Ski-WM Piotr Zyla ist Weltmeister auf der Normalschanze – Simon Ammann springt in die Top 20 An der nordischen Ski-WM in Oberstdorf gewinnt Piotr Zyla die Goldmedaille vor Karl Geiger. Simon Ammann springt auf Rang 20 – Geburtstagskind Gregor Deschwanden fliegt auf Platz 24. Simon Wespi 27.02.2021, 18.28 Uhr

Eine Klasse für sich: Piotr Zyla aus Polen ballt nach dem Sieg seine Faust. Bild: Keystone

Gleich alle vier Schweizer Skispringer schafften am Freitag die Qualifikation auf der Normalschanze an der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Im Wettkampf im Allgäu am Samstag konnten sich zwei Schweizer für den Finaldurchgang qualifizieren.