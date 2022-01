Zahl der Sportsoldatinnen und Soldaten an Olympia steigt stark

Olympische Winterspiele Zahl der Sportsoldatinnen und Sportsoldaten steigt stark an 85 der 167 Schweizer Athleten und Athletinnen an den Olympischen Winterspielen in Peking werden von der Armee gefördert, dies sind 50,6 Prozent der Delegation. Ein signifikanter Anstieg des Anteils zeigt sich vor allem bei den Frauen. 31.01.2022, 15.16 Uhr

Die Schweiz schickt viele Sportsoldaten und Sportsoldatinnen nach Peking. Keystone

In der Olympia-Delegation befinden sich heuer 23 Sportsoldatinnen (27 Prozent der Armeeangehörigen), also beinahe doppelt so viele wie vor vier Jahren in Pyeongchang, als zwölf Sportsoldatinnen (16,7 Prozent) vertreten waren. Das teilt das von Bundesrätin Viola Amherd präsidierte Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montag mit.