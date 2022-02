Peking: Holdener und Ambühl tragen die Schweizer Fahne

Olympische Spiele Holdener und Ambühl tragen die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier Am Freitag werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Nun weiss man, wer bei der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne tragen wird: Wendy Holdener und Andres Ambühl. 03.02.2022, 09.25 Uhr

Wendy Holdener und Andres Ambühl werden bei der Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiele die Schweizer Delegation anführen. Keystone

Erstmals seit 30 Jahren trägt mit Wendy Holdener wieder eine Skirennfahrerin die Schweizer Fahne ins Olympia-Stadion. Das war letztmals in Albertville mit Vreni Schneider der Fall. Unterstützt wird sie von Andres Ambühl. Dieser tritt in die Fussstapfen von Uli Poltera, der 1952 als bisher letzter Eishockeyspieler zum Fahnenträger auserkoren worden war.

«Die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier zu tragen, ist ein einmaliges Erlebnis und eine grosse Ehre, die nur wenige Athletinnen erleben dürfen. Ich freue mich auch deshalb speziell auf diesen Moment, weil er nicht nur für mich, sondern vor allem auch für meinen Vater sowie die Familie und Freunde und alle, die mich in irgendeiner Form unterstützen, etwas ganz Besonderes sein wird», so Wendy Holdener.

«Hätte nie damit gerechnet»

Andres Ambühl sagt: «Ich fühle mich enorm geehrt, dass ich diese Möglichkeit erhalte. Es gibt viele grossartige Athletinnen und Athleten in unserer Delegation und ich hätte nie damit gerechnet, als Fahnenträger ausgewählt zu werden. Die Schweiz bedeutet mir unglaublich viel und es erfüllt mich immer mit Stolz, wenn ich mein Land vertreten kann. Dass ich jetzt an den Olympischen Spielen, dem bedeutendsten Sportereignis überhaupt, mit der Fahne am Anfang dieser Delegation von grossartigen Schweizer Athletinnen und Athleten stehen darf, wird für mich eine ganz spezielle Erfahrung.»

Seit den Sommerspielen in Tokio werden die Delegationen jeweils von einer Frau und einem Mann angeführt. Das IOC bemüht sich damit um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. (gav)