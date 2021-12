Nations League: Nati gegen Spanien, Portugal und Tschechien

Nations League Gruppenauslosung: Die Schweiz trifft in der Nations League auf Spanien, Portugal und Tschechien Die Nati bekommt es im kommenden Jahr mit erwartet hochstehenden Gegnern zu tun. Spanien und Portugal dürften der Schweiz noch in Erinnerung sein. Dan Urner 16.12.2021, 18.59 Uhr

Die Trophäe der Nations League. In diesem Jahr ging sie an Frankreich. Keystone

Die Schweiz trifft in der Gruppenphase der Nations League auf Spanien, Portugal und Tschechien. Dies ergab die Gruppenauslosung, die am Donnerstagabend am Uefa-Hauptsitz in Nyon (VD) stattfand. Auf die Nati, die der höchsten Liga A angehört, warten in Gruppe A2 damit erwartet hochkarätige Gegner.