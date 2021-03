NATIONAL LEAGUE Trotz zweier aberkannter Treffer: Servette entscheidet enges Romand-Derby für sich Genf-Servette schlägt Fribourg-Gottéron 2:1, hätte aber noch weitere Tore schiessen können. Derweil gehen der HC Lugano, der SC Bern und der HC Davos ebenfalls als Sieger vom Eis. Frederic Härri 12.03.2021, 22.15 Uhr

Harter Kampf um den Puck: Fribourg-Gottéron und Genf-Servette schenkten sich im Derby nichts. Jean-Christophe Bott / Keystone

In der National League rücken die Playoffs immer näher, noch aber wird in der regulären Meisterschaft um Punkte gekämpft. Am Freitag standen vier Partien auf dem Programm.