Lugano schickt Genf in die Ferien, Lausanne schafft Ausgleich

National league Lugano schickt Genf in die Ferien – Lausanne erzwingt Entscheidungsspiel: die Tore im Video Im Kampf um die Playoff-Qualifikation besiegt Lausanne Ambri-Piotta mit 2:1 und erzwingt einen Showdown am kommenden Dienstag. Lugano bezwingt Genf zuhause mit 4:3 nach Verlängerung und steht in den Playoffs. Pascal Däscher 20.03.2022, 22.56 Uhr

Die Ausgangslage war vor den beiden Pre-Playoff-Spielen klar: Verlieren der Lausanne HC und Genf-Servette, ist die Saison für beide Teams vorzeitig beendet.

Lausanne mit konzentrierter Leistung

Die Lausanner nahmen die Aufgabe in der Gottardo Arena gegen Ambri-Piotta ernst. Wie schon im ersten Spiel machten die Lausanner deutlich mehr Druck auf das gegnerische Tor als Ambri, die logische Folge war der Führungstreffer durch Jiri Secak in doppelter Überzahl in der 11. Minute. Doch die Antwort des Heimteams aus dem Tessin folgte nur zwei Minuten später durch Brandon McMillan mit einem herrlichen Ablenker.

Das zweite Drittel wurde mit einem unfairen Check von Lausannes Heldner an Ambris Dominik Zwerger so richtig lanciert. Der Waadtländer wurde dafür zurecht unter die Dusche geschickt. Das anschliessende fünfminütige Powerplay war aber ungefährlich, auch weil die Lausanner ein sehr gutes Unterzahlspiel aufzogen. In der 43. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Lausanner ein zweites Mal durch Sekac belohnt. Zu mehr reichte es den Tessinern nicht mehr, Lausanne erzwingt somit am kommenden Dienstag ein Entscheidungsspiel in der heimischen Vaudoise-Arena.

Spektakuläre Partie in Lugano

Die Partie zwischen dem HC Lugano und Genf-Servette wog lange hin und her. Nach dem ersten Drittel führten die Luganesi dank Justin Abdelkader mit 1:0, der einen Abpraller nach einem Schuss von Riva verwertete. Im zweiten Drittel drehten die Genfer auf und wurden mit dem Ausgleichstreffer durch Verteidiger Völlmin belohnt. In der Folge wurde die Partie hitziger, was mehrere Strafen zur Folge hatte. Der nächste Treffer fiel allerdings nicht in Überzahl, sondern durch den Genfer Noah Rod bei einem Mann weniger. Letzterer blieb im Duell mit Lugano-Goalie Niklas Schlegel Sieger. Nur wenige Sekunden später wurde das noch laufende Powerplay der Luganesi doch noch ausgenutzt. Thürkauf erzielte mit einem präzisen Handgelenkschuss den neuerlichen Ausgleich.

Im letzten Drittel suchten beide Mannschaften den Siegtreffer, sowohl Goalie Niklas Schlegel bei Lugano als auch Gauthier Descloux bei Genf zeigten ein sehr gutes Spiel. Auf Luganos erneuten Führungstreffer durch Riva folgte die prompte Antwort durch Tanner Richard, der damit eine Verlängerung erzwang. In dieser schoss Santeri Alatalo die Luganesi zum Sieg, für Genf ist die Saison beendet.

