Playoff: ZSC erzwingt Entscheidung, Lakers vergeben Führung

National League Lions erzwingen Spiel 7 dank furiosen Schlussminuten – Fribourg im Halbfinal, Lakers vergeben weiteren Matchpuck Die ZSC Lions drehen in den Schlussminuten das Spiel und erzwingen den Showdown am Montag. Fribourg macht die Halbfinal-Qualifikation perfekt. Die Lakers vergeben einen sicher geglaubten Sieg. Gabriel Vilares 02.04.2022, 23.41 Uhr

Die ZSC Lions drehen die Partie gegen den EHC Biel im Schlussdrittel und erzwingen ein Entscheidungsspiel. freshfocus

EHC Biel - ZSC Lions 1:3 (Serie 3:3)

Der EHC Biel hat das Spiel im Griff, verpasst mangels ungenügender Chancenauswertung den Sieg. Am Montag fällt im Hallenstadion die Entscheidung im siebten Match dieser Serie. Gerade mal 39 Sekunden müssen sich die Zuschauer in der Tissot Arena gedulden, um den ersten Treffer des Heimteams zu bejubeln. Brunner nützt eine Unstimmigkeit in der Zürcher Abwehr eiskalt aus. Die Bieler dürfen im ersten Abschnitt während insgesamt sechs Minuten in Überzahl agieren, verpassen aber einen weiteren Treffer. Die Lions tun sich auch im Mitteldrittel schwer, können sich kaum gefährliche Torchancen erarbeiten. Sigrist vergibt in der 37. Minute aus nächster Nähe die beste Möglichkeit der Löwen. Weil Biel mehrmals das 2:0 verpasst, bleiben die Gäste im Spiel. Diese drehen dank eines Doppelpacks von Hollenstein (54., 55.) tatsächlich noch die Partie. Schäppi sorgt mit einem Empty-Netter für den 3:1-Endstand.

SC Rapperswil-Jona Lakers - HC Davos 2:3 n.V. (Serie 3:2)

Die Lakers vergeben auch ihren zweiten Matchpuck. Der HCD dreht das Spiel nach 0:2-Rückstand. Nach einer verhaltenen Startphase bringt eine Überzahlsituation die St. Galler zum Erfolg. Aebischer täuscht geschickt einen Schuss an und zieht dann doch ab. Teamkollege Dünner lenkt vor dem Goal unhaltbar ab. Eine verdiente Führung, nachdem das Heimteam zuvor zweimal an der Torumrandung gescheitert war. In der 49. Minute gelingt den Lakers ein weiteres Powerplay-Tor und die vermeintliche Vorentscheidung. Doch der HCD beisst sich wieder zurück. Stransky (58.) und Ambühl (59.) erzwingen die Verlängerung. Pospisil macht das Comeback perfekt und erzielt in der 84. Minute der zweiten Overtime das entscheidende Tor.

Fribourg-Gottéron - Lausanne HC 5:4 n.V. (Serie 4:1)

Bereits zum dritten Mal fällt die Entscheidung in dieser Serie in der Overtime. Die beiden Mannschaften schenken sich in einer hochattraktivem Spiel nichts. Viele Strafen sorgen für eine Menge Treffer. Das Heimteam ist gleich viermal in Überzahl erfolgreich, die Gäste zweimal. Mit einem 4:4 geht es in die Entscheidung. Mottet besiegelt in der 79. Minute die Halbfinal-Qualifikation seines Teams.