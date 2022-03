National League: EV Zug startet erfolgreich in Playoffs

National League Meister Zug startet erfolgreich in Playoffs – Biel gelingt Wende nach 0:3-Rückstand Die Rapperswil-Jona Lakers legen gegen den HC Davos vor, während Gottéron ein Auftaktsieg gegen Lausanne gelingt. Die Playoff-Viertelfinals in der National League im Überblick. Dan Urner 25.03.2022, 22.55 Uhr

Der EV Zug feierte einen Overtime-Sieg gegen den HC Lugano. Keystone

EV Zug – HC Lugano 2:1 n.V. (Gesamtstand: 1:0)

Der amtierende Meister sowie Qualifikationssieger EV Zug ist nach Mass in die entscheidende Saisonphase gestartet. In einem rassigen Duell hatten zunächst die Gäste den lebendigeren Eindruck gemacht, ehe sich der EVZ ab Mitte des Startdrittels vermehrt offensiv einschaltete.

In einer Vier-gegen-Drei-Situation traf Grégory Hofmann (39. Minute) im zweiten Abschnitt zum ersehnten Zuger Führungstreffer – der Flügelspieler profitierte davon, dass Fabrice die Sicht von Lugano-Goalie Niklas Schlegel erheblich behinderte. Die Tessiner drängten im Schlussdrittel auf den Ausgleich. Und belohnten sich: Justin Abdelkader (57.) netzte nach feinem Assist von Calvin Thürkauf ein.

In der Overtime schnupperten die Luganesi mehrfach am Siegtreffer. Dieser gelang aber den Innerschweizern – ausgerechnet der gebürtige Tessiner Dario Simion beendete die Partie, knapp vier Minuten waren in der Verlängerung absolviert.

Fribourg-Gottéron – Lausanne HC 2:0 (Gesamtstand: 1:0)

Gottéron ist in der heimischen BCF-Arena wunschgemäss in die K.o.-Phase gestartet. Ein Powerplay-Treffer durch Killian Mottet eröffnete kurz vor dem Ende des ersten Drittels das Skore, in Unterzahl doppelte Andrei Bykov (33.) nach.

Rapperswil-Jona Lakers – HC Davos 4:3 (Gesamtstand: 1:0)

Die Rapperswil-Jona Lakers sind mit einem Sieg in die Playoffs gestartet. Enzo Corvi (10.) hatte Davos zunächst in Front gebracht, ehe die St. Galler im Mittelabschnitt das Blatt wendeten: Gian-Marco Wetter (23.), Yannick-Lennart Albrecht (31.) und Kalle Kossila (37.) trafen. Mit seinem zweiten Tor machte Wetter (45.) wenig später alles klar. Die beiden innert zwei Minuten markierten Powerplay-Treffer durch Mathias Bromé (55.) und Dominik Egli (56.) brachten die Bündner noch einmal heran, zu mehr reichte es nicht mehr.

Der HC Davos verlor zum Auftakt bei den Rapperswil-Jona Lakers. Keystone

EHC Biel – ZSC Lions 4:3 n.V. (Gesamtstand: 2:0)

Zunächst hatte alles darauf hingedeutet, dass die ZSC Lions nach der Heimniederlage zum Auftakt zurückschlagen würden. Die Zürcher zehrten in erster Linie von einem starken Mitteldrittel, in denen ihnen durch Denis Malgin (22.), Denis Hollenstein und Justin Sigrist (33.) gleich drei Treffer gelangen, Letzteres gar in Unterzahl.

Doch kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts kam Biel durch Mike Künzle (39.) zu seinem ersten Treffer, Jere Sallinen (43.) machte das Geschehen kurz darauf noch einmal spannend, und Fabio Hofer (60.) erzielte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit tatsächlich den Ausgleich. Damit nicht genug: In der vierten Minute der Verlängerung machte Toni Rajala die Wende perfekt und stellte die Serie auf 2:0 aus Seeländer Sicht.