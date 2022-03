National League: Gottéron gewinnt Spitzenspiel

National League Gottéron triumphiert im Spitzenspiel – Langnau geht unter Der HC Fribourg-Gottéron feiert einen deutlichen Sieg gegen den EV Zug. Derweil gewinnen die ZSC Lions bei den Rapperswil-Jona Lakers. Die 52. Runde in der National League im Überblick. 01.03.2022, 22.05 Uhr

Jubel bei Gottéron: Die Freiburger gewannen deutlich gegen den EV Zug. Keystone

Der HC Fribourg-Gottéron hat in der National League am Dienstagabend einen Sieg im Spitzenspiel gefeiert. Die auf Rang eins klassierten Freiburger setzten sich deutlich mit 6:2 gegen den zweitplatzierten EV Zug durch. David Desharnais eröffnete bereits nach 32 Sekunden das Skore zugunsten der Hausherren, die nach dem zeitweiligen Ausgleich durch Jakub Kobar (3. Minute) mit geballter Kraft zuschlugen. Killian Mottet (12.), Nathan Marchon (28.) und Julien Sprunger (40.) trafen für die «Drachen», deren zweites Gegentor – das die Zuger in Unterzahl markierten, sei angemerkt – durch Sven Senteler (48.) nicht mehr ins Gewicht fiel. Denn Sprunger (52.) und Marchon (58.) sorgten mit ihrem je zweiten Tagestreffer später für den Endstand.