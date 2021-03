National League Biel kann Regular Season nicht zu Ende spielen – Tabelle wird nach Punktequotient ermittelt Aufgrund der Quarantäne des EHC Biel muss das Spiel gegen Lausanne abgesagt werden. Die Tabelle der Regular Season wird deshalb definitiv nach Punktequotient ermittelt. 27.03.2021, 14.25 Uhr

Die Spieler des EHC Biel nach der Partie vom 20. März gegen Lausanne. Keystone

(swe) Nach zwei positiven Covid-Fällen musste sich der EHC Biel am Freitag in die Quarantäne begeben. Dort befindet sich die Mannschaft nun weiterhin. Die definitive und vom Kantonsarzt angeordnete Quarantäne-Dauer sei noch nicht bekannt. Somit muss auch die Partie von heute Samstag gegen Lausanne abgesagt werden, teilt die Liga am Samstagmittag mit.