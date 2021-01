National League Biel gewinnt Spektakel gegen Bern – Langnau düpiert die Lions Ein Eishockey-Nachmittag mit viel Spektakel: in vier Partien fallen 35 Tore. Der SC Bern rettet sich nach einer fulminanten Aufholjagd in die Verlängerung. Die ZSC Lions tauchen Zuhause gegen die SCL Tigers. Simon Wespi 31.01.2021, 19.00 Uhr

Damien Brunner (links) jubelt nach dem Tor zum 4:1 mit Beat Foster.

Bild: Urs Lindt / Freshfocus

Für den SC Bern geht es weiter darum, Spiele und Punkte auf die Konkurrenz aufzuholen. Am Sonntagnachmittag gastierten die Mutzen in Biel. Das Berner Derby begann sogleich mit einem Paukenschlag. Simon Moser schoss den SCB nach 48 Sekunden in Front.