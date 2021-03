NATIONAL LEAGUE Ambri verliert in der Overtime gegen Biel – Bern bodigt Davos – Lausanne zeigt dem ZSC die Grenzen auf Ambri-Piotta zeigt im Heimspiel gegen den EHC Biel einen aufopferungsvollen Kampf, der letztlich nicht belohnt wird. Bern und Lausanne feiern deutliche Siege. Frederic Härri 04.03.2021, 22.19 Uhr

Ambri, hier mit Diego Kostner, lieferte sich mit dem EHC Biel um Marc Antoine Pouliot ein umkämpftes Duell. Keystone

Es dauert lange, bis der HC Ambri-Piotta in dieses Spiel gegen den EHC Biel findet. Die Leventiner empfangen die Seeländer in der heimischen Valascia, doch wie ein Heimteam treten sie nicht auf. In der Offensive präsentiert sich Ambri weitgehend harmlos, hinten steht es immerhin stabil, so dass es mit einem 0:0 in die erste Drittelsunterbrechung geht.