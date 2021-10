Murat Yakin gibt das Aufgebot bekannt - Michael Frey fehlt

Nati-Aufgebot Überraschung: Michael Frey figuriert nicht im Nati-Kader – Albian Ajeti und Cedric Itten mit dabei Nationaltrainer Murat Yakin gibt das Aufgebot für die beiden WM-Qualifikation-Spiele im Oktober bekannt. Nicht mit dabei: Belgiens Topskorer Michael Frey. Dies überrascht. Simon Wespi 01.10.2021, 11.58 Uhr

Cedric Itten (links) und Albian Ajeti sollen für die Schweiz die Tore schiessen. Keystone

Die alles entscheidende Frage, die sich stellte, war jene: Wer geht nach der Verletzung von Haris Seferovic (Muskelriss in der linken Wade) für die Schweizer Nati auf Torjagd? An der PK in Lausanne lüftete Nationaltrainer Murat Yakin am Freitagmittag das Geheimnis: Michael Frey figuriert nicht im Aufgebot. Dies überrascht. Denn der 27-jährige Berner schoss für Royal Antwerpen in neun Spielen 11 Tore, ist Topskorer der belgischen Jupiler Pro League und damit in Hochform.

Dafür gehen wieder Albian Ajeti und Cedric Itten für die Nati auf Torjagd. Beide waren im Herbst 2020 letztmals für das Nationalteam aufgelaufen. Itten wurde im Sommer von den Glasgow Rangers zu Greuther Fürth in die Bundesliga ausgeliehen. Am letzten Wochenende im Spiel gegen Bayern München schoss er im dritten Einsatz sein erstes Tor für den neuen Klub. Auch Ajeti hat nach einem schwierigen Start bei Celtic Glasgow Fahrt aufgenommen. Der 24-jährige Basler schoss in den letzten drei Partien zwei Tore.

«Beide haben gezeigt, dass sie Tore schiessen können, dass sie Box-Spieler sind und die Mannschaft kennen»

, begründete Yakin die Nomination. Wieder mit an Bord sind Breel Embolo, Mario Gavranovic, Kevin Mbabu und Xherdan Shaqiri. Alle hatten bereits im September ein Aufgebot erhalten, mussten verletzungsbedingt jedoch passen. Nicht mit von der Partie sind hingegen Fabien Frei, Andi Zeqiri und Jordan Lotomba.

So sieht das Kader für die WM-Qualifikationsspiele im Oktober aus:

Die Schweizer Fussball Nationalmannschaft bestreitet am Samstag, 9. Oktober das Heimspiel in Genf gegen Nordirland. Drei Tage später ist das Team um Trainer Yakin in Litauen zu Gast.