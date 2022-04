Nach seinem Tod «Ich werde dich stolz machen!» – so trauert die Fussballwelt um Spielerberater Mino Raiola Am Samstagnachmittag veröffentlichte sein Büro ein Statement auf den Sozialen Medien. Mino Raiola ist nach langem Kampf gegen eine Krankheit nun 54-jährig verstorben. So reagiert die Fussballwelt auf seinen Tod. Leandro De Mori 30.04.2022, 20.55 Uhr

Mino Raiola war der wohl bekannteste Spielerberater und Manager des modernen Fussballs. Zu seinen Klienten zählten Namen wie Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic oder zuletzt auch Dortmund-Juwel Erling Haaland, dessen Wechsel in eine grössere Liga kurz bevorsteht. Nun ist der 54-Jährige nach langer Krankheit gestorben. Das bestätigte sein Büro am Samstagnachmittag.

Zahlreiche Spieler, die von Raiola betreut wurden, erfuhren auch am Samstagnachmittag von seinem Tod und nahmen in den Sozialen Medien Abschied von dem Mann, der sie teilweise über Jahre betreut hatte und ihnen zu einer steilen Karriere verhalf.

Erling Haaland, der am Samstagnachmittag bei der 3:4-Niederlage von Dortmund gegen Bochum einen Hattrick erzielt hatte, würdigte Raiola mit einem Foto auf Instagram, unter dem er Raiola als «der Beste» bezeichnete.

Xavi Simmons, die 19-jährige Nachwuchshoffnung von Paris St. Germain, wurde von Raiola schon als junger Teenager betreut, als er noch in der Fussballakademie des FC Barcelona, in der berüchtigten «La Masia», trainierte. Er postete ein Bild aus dieser Zeit, sowie ein Bild von Raiola mit dem «Best-Agent-of-the-Year-Award» und schrieb darunter: «Kümmert euch immer um eure Liebsten. Ich werde dich stolz machen! Ruhe in Frieden, Mino»

Nizza-Angreifer Justin Kluivert, Sohn von Niederlande-Legende Patrick Kluivert, schrieb unter einem Bild von ihm und Raiola: «Ruhe in Frieden, Chef. Wir werden dich nie vergessen»

Auch der italienische Mittelfeldakteur und Europameister Marco Verratti zeigte sich tiefst betroffen von dem Todesfall seines Beraters. Er ehrte Raiola ein letztes Mal mit den Worten «Grande Mino».

Hirving Lozano, der mexikanische Mittelfeldspieler von Napoli, postete ein Bild von Raiola und widmet ihm einen berührenden Abschnitt. «Das Leben mit dir war eines der besten Dinge, die mir je passiert sind», sagte er darin und nennt Raiola «Einer meiner grossen Lehrer in der Welt des Fussballs».

Auch weitere Fussballer, die von Raiola betreut wurden, wie beispielsweise Inter-Mailand-Akteur Denzel Dumfries, Mitchel Bakker von Leverkusen oder Ajax-Verteidiger Noussair Mazraoui, bekundeten ihr Beileid über Social Media, indem sie ein Bild von Raiola posteten und ihm ein paar Worte widmeten.