Nino Schurter kann in der Lenzerheide den alleinigen Rekord holen

Mountainbike Beim Heimrennen in Lenzerheide: Nino Schurter kann sich zum alleinigen Rekordhalter krönen 33. Siege im Weltcup fuhr der Bündner Nino Schurter bislang in seiner Karriere ein. Gleich viele wie der Franzose Julien Absalon. Die Chancen stehen gut, dass sich Schurter am Sonntag mit seinem 34. Sieg den Rekord holt. Leandro De Mori 08.07.2022, 15.00 Uhr

Jubelt Schurter auch am Sonntag? Roberto Tommasini/Freshfocus / Zuma/LPS / freshfocus

Alleiniger Rekordhalter. Diesen Titel kann sich Nino Schurter beim Heimweltcup in Lenzerheide am Sonntag einfahren. Der 36-jährige Bündner steht derweil bei 33 Siegen im Weltcup und hält den Rekord zusammen mit dem Franzosen Julien Absalon.

Die Chancen auf einen Triumph am Sonntag in Lenzerheide stehen gut. Schurter führt den Gesamtweltcup nach vier von neun Rennen mit knapp 200 Punkten Vorsprung auf den Rumänen Vlad Dascalu an. Zur Strecke in der Lenzerheide sagt Schurter ausserdem: «Ich bin hier zu Hause und diese Strecke liegt mir.».

Doch er sei nicht mehr so verbissen auf Rekordjagd wie früher, erzählt Schurter gegenüber dem «Tages-Anzeiger» in einem Interview: «Ich will den Rekord nicht mehr so unbedingt wie auch schon. Ich nehme mittlerweile alles etwas entspannter. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Alles was noch kommt, ist Zugabe.»

Rekord zu egalisieren als Ziel – Gesamtweltcup wichtiger als WM

Vor Saisonstart setzte sich Schurter als Ziel, den Rekord von Absalon zu egalisieren. Dass er dies direkt zum Auftakt in Brasilien schaffte, freute ihn umso mehr. Nun hat er in seiner Heimat die Möglichkeit, zum alleinigen Rekordhalter zu werden. «Natürlich will ich immer noch Rennen gewinnen und den alleinigen Rekord erreichen. Es wäre cool, würde dies in Lenzerheide passieren.»

Ausserdem bekommt der Bündner in diesem Jahr die Möglichkeit, seinen WM-Titel zu verteidigen. In 14 Jahren gewann Schurter diesen Titel bereits neun Mal. Jedoch hat der Weltcup für ihn Priorität: «Für mich steht der Weltcup im Vordergrund. Es wäre schön, diese Gesamtwertung noch einmal gewinnen zu können. Wenn sich die Chance bei der WM ergibt, dann nehme ich diese natürlich wahr. Zehn WM-Titel in 14 Jahren wäre nicht so schlecht.»

Wie lange er noch um Titel und Siege mitfahren wird, ist sich Schurter nicht bewusst. In zwei Jahren läuft sein Vertrag aus, er ist dann 38. «Ich merke, dass ich meine Explosivität ein bisschen verliere. Die Sportart hat sich entwickelt, die Renndauer ist kürzer. Auch das Schlafen nach solchen Efforts wird immer schwieriger, je älter man wird», sagt Schurter. Doch momentan gäbe es keinen Grund, sein Sportlerdasein zu hinterfragen. Er geniesse es, wieder die Weltnummer 1 zu sein und den Gesamtweltcup anzuführen.