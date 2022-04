Linda Indergand überzeugt beim Cross Country in Petropolis

Mountainbike Australierin McConnell feiert Premierensieg – Indergand überzeugt mit Rang sieben Zum Mountainbike-Saisonauftakt erreichen zwei Schweizerinnen einen Top-10-Platz im Cross Country. Den Sieg in Brasilien fährt die Australierin Rebecca McConnell ein. Simon Wespi 10.04.2022, 19.31 Uhr

Linda Indergand zeigt ein starkes Rennen und wird Siebte. Keystone

Im brasilianischen Petropolis sind die Mountainbikerinnen in die Saison gestartet. Am Sonntag standen die Rennen im Cross Country auf dem Programm. In Abwesenheit von Jolanda Neff, die wegen einer Erkältung passen musste, standen mit Nicole Koller, Steffi Häberlin, Alessandra Keller sowie den beiden Olympiamedaillen-Gewinnerinnen von Tokio Sina Frei und Linda Indergand dennoch fünf Schweizerinnen am Start.