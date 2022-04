Rekord: Mountainbiker Nino Schurter feiert 33. Weltcupsieg

Mountainbike 33. Weltcupsieg: Schurter egalisiert Absalon-Rekord Zum Mountainbike-Saisonauftakt gelingt Nino Schurter der ersehnte 33. Erfolg im Weltcup, Filippo Colombo und Thomas Litscher runden eine starke Schweizer Teamleistung ab. Auch bei den Frauen gibt es zwei Top-Ten-Plätze. Simon Wespi und Dan Urner Aktualisiert 10.04.2022, 21.38 Uhr

Endlich geschafft: Nino Schurter hat seinen 33. Sieg im Weltcup eingefahren. Keystone

Was für ein Finish, und was für eine Leistung: Mountainbiker Nino Schurter hat zum Auftakt der Weltcupsaison einen historischen Sieg eingefahren. Der Bündner setzte sich im Cross-Country-Rennen in Petropolis (Brasilien) in einem dramatischen Schlusssprint gegen den Franzosen Maxime Marotte durch – und heimste seinen geschichtsträchtigen 33. Weltcuperfolg ein. Mit seinem ersten Sieg seit Sommer 2019 egalisierte der 35-Jährige den Rekord des Franzosen Julien Absalon.

«Drei Jahre habe ich gebraucht, um diesen Sieg zu holen», rekapitulierte der zu Tränen gerührte Schurter, der erst auf den letzten Metern an seinem Kontrahenten Marotte vorbeizog, nach seinem emotionalen Triumph. «Es ist schön, wenn Träume wahr werden.»

Stark präsentierte sich auf dem anspruchsvollen Parcours auch Filippo Colombo: Der Tessiner reüssierte mit einer souveräne Leistung und klassierte sich auf dem starken fünften Schlussrang. Mit Thomas Litscher auf Position acht reihte sich noch ein dritter Schweizer in den Top Ten ein – und machte ein formidables eidgenössisches Teamergebnis perfekt.

Zwei Top-Ten-Plätze bei den Frauen

Linda Indergand (vorne rechts) zeigte eine ansprechende Leistung. Keystone

Bei den Frauen blieb ein Schweizer Exploit zwar aus, aber auch hier war ein zufriedenstellendes Resultat zu konstatieren. In Abwesenheit von Jolanda Neff, die wegen einer Erkältung passen musste, standen mit Nicole Koller, Steffi Häberlin, Alessandra Keller sowie den beiden Olympiamedaillen-Gewinnerinnen von Tokio Sina Frei und Linda Indergand dennoch fünf Schweizerinnen am Start. Indergand beendete das Rennen beim Saisonauftakt auf Rang sieben, Keller wurde Achte. Frei fiel in der Schlussphase noch auf Platz 17 zurück.

Die Französin Loana Lecomte setzte sich zu Beginn des Rennens ab und kontrollierte das Geschehen. Einzig die Australierin Rebecca McConnell konnte der Kadenz von Lecomte einigermassen folgen. Zum Ende hin zollte die Französin Lecomte, dann Tribut und büsste kontinuierlich Zeit ein. Und von hinten näherten sich McConnell und die Niederländerin Anne Terpstra. Das Trio begab sich schliesslich zusammen in die fünfte von gesamthaft sechs Runden.

Im letzten Abschnitt war es die Australierin, die die Führungsarbeit übernommen hatte. Terpstra folgte mit wenigen Sekunden Rückstand, Lecomte veruchte den Anschluss zu halten – ohne Chance. Das Duo zog davon und machte den Sieg unter sich aus. Wobei McConnell ihren Vorsprung weiter ausbaute und letztlich mit 17 Sekunden Vorsprung siegte.