MLS-Abenteuer vorbei Nach 50. Spiel gefeuert: Chicago Fire trennt sich von Raphael Wicky Raphael Wicky muss bei den Chicago Fire seinen Trainerposten räumen. Der Schweizer Coach konnte den US-Verein nicht dorthin führen, wo ihn der ambitionierte Eigentümer haben möchte. 30.09.2021, 16.34 Uhr

Der Schweizer Coach Raphael Wicky steht nicht mehr länger an der Seitenlinie bei Chicago Fire in der MLS. Keystone

In der Nacht auf Donnerstag gewinnt Raphael Wicky in der Major League Soccer (MLS) mit seinen Chicago Fire noch mit 2:0 gegen New York City FC. Trotzdem war das 50. Spiel an der Seitenlinie für Chicago für den 44-jährigen Walliser sein letztes. Das teilt der Verein am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung mit.