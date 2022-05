Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers – Europa-League-Final live

Magische Nacht in Sevilla Sieg nach Elfmeterschiessen: Eintracht Frankfurt gewinnt den Final der Europa League Der Final der Europa League avanciert zum Krimi. Das Spiel zwischen den Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt findet nach 120 Minuten keinen Sieger. Die Deutschen beanspruchen im Penaltyschiessen das glücklichere Ende für sich. Aktualisiert 19.05.2022, 00.14 Uhr

Kein Halten mehr: Die Spieler der Eintracht Frankfurt feiern den Sieg in der Europa League. Keystone

Eintracht Frankfurt hat als erstes deutsches Team die Europa League gewonnen. Die Deutschen triumphierten im stimmungsvollen Finale von Sevilla mit 5:4 im Elfmeterschiessen gegen die Glasgow Rangers und sicherten sich erstmals seit 42 Jahren wieder einen internationalen Titel. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. Damit darf die Eintracht in der kommenden Spielzeit erstmals in der Champions League antreten.

Rafael Borré verwandelte den entscheidenden Elfmeter und sorgte im Glutofen von Sevilla für den ersten Erfolg eines Bundesligisten bei der 13. Auflage des Wettbewerbs. Goalie Kevin Trapp parierte gegen Aaron Ramsey. Durch den Triumph fordert die Eintracht am 10. August im Supercup in Helsinki den Gewinner der Königsklasse heraus. Joe Aribo (57.) hatte den schottischen Rekordmeister in Führung gebracht, Borré (69.) ausgeglichen.

150 000 Fans in Sevilla

Der Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Djibril Sow gelang damit die Krönung einer famosen Spielzeit in Europa durch das 13. Spiel in Folge ohne Niederlage in ihrem Lieblingswettbewerb. 50 000 Eintracht-Anhänger und 100 000 Rangers-Fans hatten sich den gesamten Tag über in den Kneipen und Gassen der andalusischen Stadt meist friedlich auf das grosse Finale eingestimmt. Auch auf den Fanfesten auf den grossen Plätzen herrschte bei Temperaturen von knapp 35 Grad prächtige Stimmung. Im mit 43.833 Zuschauern ausverkauften Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan waren die schottischen Anhänger zahlenmässig ebenfalls klar im Vorteil. Auch im neutralen Bereich dominierte die Farbe blau.

Auf dem Weg ins Finale hatte Frankfurt unter anderem Betis Sevilla, den FC Barcelona und West Ham United bezwungen. Für die Rangers bleibt der Triumph im Europapokal der Pokalsieger im Jahr 1972 der einzige internationale Titel. (sid/swe)

Hier finden Sie den Liveticker zum Nachlesen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen