Lüttich-Bastogne-Lüttich Lokalmatador triumphiert bei Klassiker – Hirschi Neunter Remco Evenepoel triumphiert erstmals beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und lässt das Heimpublikum jubelt. Marc Hirschi wird Neunter. Gabriel Vilares 24.04.2022, 18.01 Uhr

Der Belgier Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha) feiert den grössten Sieg seiner Karriere. Keystone

Plötzlich gehörte Marc Hirschi bei der 108. Auflage des grossen Frühjahresklassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich zum engeren Favoritenkreis. Weil Vorjahressieger und Emirates-Teamkollege Tadej Pogacar auf das Rennen verzichtete, rückte der Schweizer in den Fokus. Teamcaptain Pogacar reiste am Donnerstag in seine slowenische Heimat, um seiner Verlobten nach dem Tod ihrer Mutter beizustehen.