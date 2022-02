Skispringen: Simon Amman springt in Peking auf Rang 25.

Lindvik fliegt zu Gold Simon Ammann nach seinen siebten Olympische Spielen: «Traurig sein gehört bei so einem Event dazu» Der Olympiasieg auf der Grossschanze geht nach Norwegen. Marius Lindvik fliegt zu Gold, für den Japaner Ryoyu Kobayashi bleibt nur Silber. Simon Ammann erhoffte sich derweil mehr als nur Rang 25. Simon Wespi 12.02.2022, 14.34 Uhr

War eine Klasse für sich: Marius Lindvik krönt sich mit Olympia-Gold. Keystone

Er überflügelte die Konkurrenz im Finaldurchgang deutlich. Marius Lindvik sprang auf der Grossschanze zu Olympia-Gold. Der Norweger, der nach dem ersten Durchgang noch an zweiter Stelle klassiert war, setzte erst nach 140 Meter zur Landung an. Damit überholte der junge Norweger Ryoyu Kobayashi. Der Japaner muss nach Gold auf der Normalschanze nun mit Silber vorliebnehmen. Bronze sicherte sich Karl Geiger. Der Deutsche verdrängte im Finaldurchgang gleich mehrere Athleten und konnte so das wohl nicht mehr budgetierte Edelmetall abholen.