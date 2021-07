Experten Kritik nach Rekordläufen von Alex Wilson vor Olympia

Leichtathletik Experten zweifeln an Coup von Alex Wilson – Deutsche feiern Schweizer Sprinter Nach seinen überraschenden Rekordläufen in den USA vom Sonntag äussern internationale Experten Zweifel an Alex Wilson. Lob und Vorschusslorbeeren erntet der Schweizer Sprinter derweil aus Deutschland. Samuel Thomi Aktualisiert 19.07.2021, 10.31 Uhr

Nach seinen Rekordläufen in den USA äussern Experten Zweifel an den neuen Bestzeiten des Schweizer Sprinters. Instagram

Alex Wilson ist am Sonntag bei einem nicht-internationalen Leichtathletik-Meeting in Marietta/USA die 100 Meter in 9,84 Sekunden gelaufen. Diese Zeit in dem Vorbereitungsrennen für Olympia würde einen neuen Europarekord bedeuten. Die Bestätigung der Zeit des Schweizer Sprinters wirft allerdings Fragen auf, meldet die deutsche Nachrichtenagentur Sport-Informations-Dienst (SID) am Montag.

Alex Wilsons Zeit sei zwar vom Internationalen Verband registriert worden, aber viele Beobachter hätten im Nachgang dazu die Streitbarkeit der Situation betont. «Wir wissen zu 100 Prozent, dass es nicht möglich ist», twitterte laut SID beispielsweise der angesehene amerikanische Trainer Rana Reider. Auch wurden Zweifel geäussert, ob bei dem Meeting ein sogenanntes Start Information System eingesetzt wurde.

Rana Reider kennt sich dabei auch in der Schweizer Leichtathletik-Szene aus. Hat er früher doch Mujinga Kambundji trainiert und und coacht aktuell den Basler Hürdensprinter Jason Joseph.

Zweifel an den Rekordläufen des Schweizers kommen derweil auch aus Spanien. Jedenfalls zitiert das Sportportal «La Bolsa del Corredor» (LBDC) am Montag auch den Leichtathletik-Experten Óscar Fernández in diesem Sinne. Er sei ungläubig und erklärte LBDC, der Schweizer Läufer habe viele Probleme mit seinem Gewicht. Doch wenn er dieses senken könne, seien Wilson erhebliche Verbesserungen zuzutrauen.

«Bild» feiert Schweizer Europarekord Alex Wilson muss nach seinen Rekordläufen in den USA nicht nur Kritik einstecken oder zumindest Zweifel daran ernten. Zumindest die Deutschen feiern den Schweizer Sprinter am Montag als «schnellsten Europäer aller Zeiten». Und das Boulevardblatt aus dem Norden hält fest: «Olympia kann für ihn sicher nicht schnell genug kommen!». Am Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Die Finals der beiden Sprint-Disziplinen, an denen Alex Wilson starten will, sind für den 1. August (100 Meter) und 4. August (200 Meter) geplant. (sat)

«Überraschend ist das mildeste Urteil, das mir dazu einfällt», zitiert LBDC Óscar Fernández. Unabhängig davon, ob der Europäische Leichtathletikverband Alex Wilsons Rekord anerkennen wird oder nicht, werde man bereits in Tokio bei den Olympischen Spielen sehen, ob der Schweizer Sprinter seine gute Verfassung werde halten können.

Der 30-jährige Wilson erzielte am Sonntagabend (Schweizer Zeit) seinen Europarekord im Rahmen eines Vorbereitungs-Trainingslagers auf die am Freitag beginnenden Olympischen Sommerspiele. Dabei wurde gerade noch zulässiger Rückenwind von 1,9 Metern pro Sekunde gemessen. Kurz darauf gewann er auch die 200 Meter in Schweizer Rekordzeit von 19,89 Sekunden (1,8 m/s).

Im laufenden Jahr immer über 10 Sekunden

Wilsons persönliche 100-m-Bestzeit stand bis am Sonntag bei 10,08 Sekunden. In dieser Saison hatte der gebürtige Jamaikaner bis dato eine 10,38 als Top-Zeit zu Buche stehen. Allerdings war er im Frühling auch operiert worden.

Der anerkannte Europarekord steht bei 9,86 Sekunden, gehalten vom Portugiesen Francis Obikwelu und dem Franzosen Jimmy Vicaut. Der europäische Verband European Athletics wird dafür verantwortlich sein, Wilsons Zeit aus den USA als Europarekord zu validieren.