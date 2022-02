Olympische Spiele: Die Kolumne von Klaus Zaugg

KOLUMNE: ZAUGG AUS PEKING Planet Peking: Kim war charmanter Das leicht beklemmende Gefühl bei einer Einreise: Klappt alles? In der sanften Form etwa bei einer Einreise in die USA. Etwas mehr Herzklopfen gab es einst in den frühen 1980er-Jahren nach der Landung in Moskau. Der sowjetischen Hauptstadt. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 02.02.2022, 14.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Flughafen Bild: Jerome Favre / EPA (Peking, 1. Februar 2022)

Klaus Zaugg

Im «Reich des Bösen». Peking 2022 übertrifft alles. Der ultimative Reise-Kick. Die Landung auf einem anderen Planeten. Nicht simuliert in einem Vergnügungspark. In Disney-Land. Sondern beklemmend echt. Nach dem Verlassen des Flugzeuges, noch auf der Gangway wird klar: Wir betreten einen anderen Planeten.

Hier gibt es nur Wesen in Raumanzügen. Marsmenschen. Unten auf der Piste wieseln sie um die angedockten Flugzeuge herum und bei der Ankunft weisen sie uns ein. Alle tragen weisse Schutzanzüge mit eingearbeiteten Schuhen. Durch eine Art Taucherbrille schauen sie den Neuankömmling mit scheuer Neugier und emotionsloser Freundlichkeit an und weisen mit Handzeichen den Weg.

Erst zur Passkontrolle an einer Maschine. Die meisten sprechen durch eine Art eingebautes Mikrofon. Was das Mars-Feeling verstärkt. Dann an sterilen Wänden entlang und um ein paar Ecken herum zum PCR-Test. Resolut mit dem Wattestäbchen in den Rachen. Dann in die Nase. Mein Verdacht: Der Marsmensch, der meinen Test abnimmt, arbeitet möglicherweise sonst als Tierarzt oder Elefantenpfleger. Alles funktioniert. Wie in einem Science-Fiction-Film. Wenn fremde Wesen auf einem Planeten landen, ist es ja für die Einheimischen auch das oberste Gebot, mit ihnen nicht in Kontakt zu kommen. Sie könnten tödliche Krankheitskeime mitbringen.

Bin ich nun während den nächsten zwei Wochen diesen Marsmenschen ausgeliefert? Können die mich einfach wegsperren? Aber vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm: Auf der Busfahrt ins Hotel sind nun richtige Menschen zu sehen. Alle tragen Maske. Als der Bus abbiegt, erhasche ich einen Blick auf einen Passanten ohne Maske! Ein Trychler? Nach sechs Stunden Wartezeit im Hotelzimmer kommt die Meldung: Test negativ. Sie dürfen das Zimmer verlassen und den Planeten Peking betreten. Das Hotel beschäftigt keine Marsmenschen. Hier trägt niemand Raumanzüge. Nur zusätzlich zur Maske noch eine Art Schutzhelm.

Und doch ist es wie in einem Science Fiction-Film: Der emotionslos freundliche junge Mann an der Reception spricht chinesisch in einen kleinen Apparat, der aussieht wie ein Hosentelefon. Auf dem Bildschirm erscheint in englischer Sprache, was er sagt. Ich Antworte in den Apparat und auf dem Bildschirm erscheint in chinesischen Schriftzeichen, was ich antworte. Der Vergleich mag polemisch sein. Es war ja vor ein paar Jahren. Als die Welt noch eine andere war. Und doch: Der Empfang im Sommer 2017 in Nordkorea war vergleichsweise herzlich. Kim war charmanter.