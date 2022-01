Goggia übernimmt die Führung in Cortina d'Ampezzo, Suter knapp hinter dem Podium

Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin und Co. greifen in Italien nach einer Top-Klassierung. Können sie die Speed-Dominatorin Sofia Goggia stoppen? Die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo jetzt live.