Jogi Löw über seinen Abgang «15 Jahre als Bundestrainer sind eine lange Zeit – fast schon eine Ewigkeit» Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw erklärt an einer Pressekonferenz seinen Abgang. Spekulationen zu einem Nachfolger werden nicht befeuert. 11.03.2021, 15.04 Uhr

Nach der EM ist Schluss. Joachim Löw begründet bei der Zentrale des DFB seine Entscheidung. Keystone

(gav) Am Dienstagvormittag vermeldet der deutsche Fussballverband die Hammer-Meldung: Bundestrainer Joachim «Jogi» Löw legt sein Amt nach 15 Jahren als Nati-Trainer nach der EM nieder. Dies trotz Vertrag bis zur WM 2022 in Katar. Am Donnerstagnachmittag erklärt der 61-Jährige bei der Zentrale des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) in Frankfurt seine Entscheidung: