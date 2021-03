INTERNATIONALER FUSSBALL «Ich liebe ihn über alles»: Barça-Präsident Laporta schmiert abwanderungswilligem Messi Honig um den Mund Bei seiner Vereidigung hat Joan Laporta, neuer Präsident des FC Barcelona, nur warme Worte für seinen argentinischen Superstar übrig. Letzterer wird wohl froh über die Schutzmaske gewesen sein. 19.03.2021, 06.00 Uhr

Joan Laporta machte aus seiner Zuneigung für die fussballerischen Qualitäten Messis keinen Hehl. Enric Fontcuberta / EPA

(sid/frh) Der neue Präsident des spanischen Fussball-Renommierklubs FC Barcelona, Joan Laporta, will alles daransetzen, seinen abwanderungswilligen Superstar Lionel Messi über das Saisonende hinaus an die Katalanen zu binden. «Ich nehme mir jetzt einen Moment Zeit und dann versuche ich, Leo zu überzeugen, dass er bleibt», sagte der Klub-Chef bei seiner Amtseinführung am Mittwoch.