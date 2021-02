Humor an der Nordischen WM Ein volles Skisprungstadion der Frauen und ein bauchfreier Langläufer Die Temperaturen sind wahrlich frühlingshaft. Für alle Involvierten an der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf ist dies eine Herausforderung. Ein Langläufer überrascht mit freizügigem Tenue – die Organisatoren vermelden derweil ein volles Skisprungstadion für den Frauen-Wettkampf. Ein humorvoller Start in die Nordische Ski-WM. 26.02.2021, 06.00 Uhr

(swe) Die Temperaturen sind hoch, der Schnee schmelzt weg. Diese Gegebenheiten sind alles andere als ideal für die Nordische Ski-WM im Allgäu. 17 Grad zeigt das Thermometer am Donnerstag in Oberstdorf an. Die Loipe leidet. Während die Organisatoren alles unternehmen, die Bedingungen für eine faire und würdige WM so hoch wie möglich zu halten, sorgt Langläufer Mark Pollock für Aufsehen. Der Australier trat beim Quali-Rennen über 10 km praktisch bauchfrei an. Das Oberteil liess er weg, nur die Startnummer trug er.