Die vier heissesten Fragen rund um dem Formel-1-Weltmeister

Hoffnung für Hamilton? Die vier heissesten Fragen rund um den Formel-1-Weltmeistertitel Mercedes wollte am Grünen Tisch eine Entscheidung zugunsten von Lewis Hamilton erwirken. Der Protest blieb wirkungslos und Max Verstappen Weltmeister. Doch ist nun alles klar? 13.12.2021, 11.43 Uhr

Weshalb fühlt sich Mercedes betrogen?

Sechs Runden vor dem Ende des WM-Thrillers hatte Williams-Pilot Nicholas Latifi einen Crash. Daraufhin kam das Safety Car auf den Yas Marina Circuit. Zwischen dem zu diesem Zeitpunkt Führenden Lewis Hamilton im Mercedes und seinem Rivalen Max Verstappen im Red Bull lagen fünf Autos.

Die Rennleitung um Michael Masi meldete zunächst, dass sich die überrundeten Fahrer zwischen den beiden nicht zurückrunden dürften. Dann teilte sie aber mit, dass genau diese fünf Autos doch überholen dürften. Das Safety Car hätte in derselben Runde allerdings nicht wieder an die Box kommen dürfen. Die Regel besagt, dass dies erst am Ende der nachfolgenden Runde erlaubt ist - und das wäre mit Zieldurchfahrt gewesen. Verstappen hatte indes eine Runde vor Schluss gerade noch genug Zeit, um Hamilton von der Spitze zu verdrängen.

Gegen welche Regeln wurden Protest eingelegt?

Mercedes hatte gegen die Wertung gleich zweimal Protest eingelegt. Einmal handelt es sich um einen angeblichen Verstoss gegen Artikel 48.8 des Sportreglements. Dieser besagt, dass ein Fahrer während einer Safety-Car-Phase nicht überholen darf. Einen zweiten mutmasslichen Verstoss sieht Mercedes in Artikel 48.12 des Sportreglements. Den Silberpfeilen zufolge soll das Protokoll während der Safety-Car-Phase nicht eingehalten worden sein.

Weshalb wurden die Proteste abgewiesen?

Verstappen sei während der letzten Safety-Car-Phase «für einen sehr kurzen Zeitraum» leicht vor dem Briten gelegen, zum Ende habe dies aber nicht mehr zugetroffen. In einem zweiten Protest monierte Mercedes den angeblich nicht korrekten Ablauf während der letzten Safety-Car-Phase. Im Kern ging es darum, dass das Safety Car hätte länger draussen bleiben müssen - dann wäre das Rennen hinter dem Wagen beendet worden und Hamilton Weltmeister geworden. Denn Überholen ist dann nicht mehr erlaubt. Die Stewards wiesen aber auch diesen Protest ab.

Die Rennkommissare erachteten zwar beide Einsprüche Stunden nach dem Rennende als zulässig. Eine nachträgliche Strafe für Verstappen oder Red Bull gab es jedoch nicht. Der Holländer wurde damit weiter als Rennsieger und auch Weltmeister gewertet.

Ist nun alles geregelt?

Nein. Ob das Team weiter gegen die Wertung vorgeht, behielt es sich vor. Ein Gang vor das oberste Sportgerichtshof (Court of Arbitration for Sport, CAS) in Lausanne wäre möglich. «Widerlich» hiess es von Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. «Unwürdige Verlierer» - und noch einiges mehr. Es scheint so, als könnte sich diese Angelegenheit noch in die Länge ziehen. (dpa/gav)