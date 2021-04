GP in Imola Verstappen gewinnt spektakuläres Rennen – Alfa-Sauber muss wegen Untersuchung um Punkte bangen Max Verstappen gewinnt den GP Emilia Romagna, der durch viele Unterbrüche und Unfälle geprägt ist. Alfa-Sauber muss wegen einer Untersuchung um die Punkte bangen. Gabriel Vilares 18.04.2021, 17.36 Uhr

Max Verstappen holt sich in Imola den Sieg. Weil die Strecke zu Rennbeginn noch nass ist, entwickelt sich ein Chaos-GP. Keystone

Vor dem Rennen regnet es in Imola. Gewisse Abschnitte trocknen bis Rennbeginn, in anderen ist es nass und rutschig. Die Bedingungen liefern einen unberechenbaren GP in der italienischen Region Emilia Romagna. Besonders gut ins Rennen startet Max Verstappen. Von Startposition drei zieht der Red-Bull-Fahrer gleich nach der ersten Kurve an Pole-Fahrer Lewis Hamilton vorbei und geht in Führung.