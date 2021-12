Borussia Gladbach kassiert 0:6-Debakel gegen Freiburg

Gladbach im Tief «Wir haben absolute Scheisse gespielt» – das Wundenlecken nach dem 0:6-Debakel Borussia Mönchengladbach wird am Sonntag vom SC Freiburg vorgeführt und gedemütigt. Bereits nach 25 Minuten kassiert Yann Sommer 5 Gegentore. Rekord! Die Stimmen zur historischen Pleite. Simon Wespi 06.12.2021, 13.33 Uhr

Konsternierte Schweizer: Denis Zakaria (links), Nico Elvedi (Mitte) und Goalie Yann Sommer. EPA

Die Zuschauer im Stadion und vor den TV-Geräten rieben sich verwundert die Augen. Borussia Mönchengladbach wurde am Sonntagabend regelrecht in seine Einzelteile zerlegt. Bereits nach 25 Minuten lagen die Borussen mit 0:5 im Rückstand. Am Ende resultierte gegen den SC Freiburg eine 0:6-Heimpleite.