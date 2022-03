Fussball: Ukraine gegen Schottland verschoben, Polen mit Freilos

Fussball Ukraine gegen Schottland auf Juni verschoben – Polen erhält Freilos Die Playoff-Partie zwischen Schottland und der Ukraine wird vom März in den Juni verschoben. Davon betroffen ist auch der Sieger des Duells Wales gegen Österreich. Polen erhält wie erwartet ein Freilos. 08.03.2022, 20.49 Uhr

Die Nationalmannschaft der Ukraine bei der Euro 2021. Keystone

Das Playoff-Spiel zur Fussball-Weltmeisterschaft zwischen Schottland und der Ukraine wird aufgrund des Krieges verlegt. Die Begegnung werde im Nations-League-Fenster in der ersten Juni-Hälfte ausgetragen, teilte die FIFA am Dienstagabend mit. Zudem bestätigte der Weltverband das Freilos für Polen als Folge der Sperre von Gegner Russland.

Die Ukraine hatte die Verlegung beantragt, da sie «unter den gegebenen Umständen weder die Reise noch das Training eines Teams organisieren könne», teilte die FIFA mit. Derzeit ruht der Spielbetrieb in dem Land. Dem Antrag sei daher «im Sinne der Solidarität einstimmig stattgegeben» worden.

Schottland sollte die Ukraine am 24. März im Glasgower Hampden Park empfangen. Das Finale gegen den Sieger des Duells zwischen Wales und Österreich (24. März in Cardiff) war gemäss bisheriger Planung für den 29. März vorgesehen, wird als Folge aber ebenfalls verschoben. Die Begegnung in Cardiff wird wie geplant durchgeführt.

Russland geht vor den Sportgerichtshof CAS

Der russische Fussballverband zieht derweil gegen den Ausschluss von der WM 2022 in Katar durch die FIFA sowie von sämtlichen europäischen Klubwettbewerben durch die UEFA vor den CAS. Der Internationale Sportgerichtshof bestätigte am Dienstag den Eingang des entsprechenden Einspruchs, den der Verband am vergangenen Donnerstag bereits angekündigt hatte.

Der Sportgerichtshof in Lausanne. Keystone

Russland unterstrich dabei seine Forderung, die Sperren aufzuheben und sämtliche Teams wieder in alle Wettbewerbe auszunehmen. Unter anderem war Spartak Moskau von der Europa League ausgeschlossen worden, damit steht Gegner RB Leipzig bereits als Viertelfinalist fest. Aus Sicht des Verbandes liege für die Entscheidung von FIFA und UEFA «keine Rechtsgrundlage» vor. Der Beschluss sei «unter dem Druck» der gegnerischen Verbände getroffen worden, zudem habe man seine eigene Position nicht darlegen dürfen. (sid/swe)