2:0-Sieg in Luzern: FCZ nutzt Berner Patzer

Der Leader der Super League gewinnt auswärts in Luzern und marschiert weiter in Richtung Titel. RB Leipzig zieht derweil problemlos in den DFB-Pokal-Halbfinal ein, und ein Eigentor sichert Juve spät den Sieg. Der Fussballabend in der kompakten Übersicht.

Dan Urner Aktualisiert 02.03.2022, 23.32 Uhr