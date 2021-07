Fussball 20'000 Fans erwartet: YB voller Vorfreude vor dem Rückspiel gegen Slovan Die Berner Young Boys wollen durch einen Heimsieg gegen den slowakischen Meister in die Playoffs zur Champions League einziehen. Und haben allen Grund zur Zuversicht. Dan Urner 27.07.2021, 18.00 Uhr

YB-Übungsleiter David Wagner gibt sich vor dem Rückspiel gegen Slovan Bratislava verhalten optimistisch. Freshfocus

David Wagner erwartet ein «schwieriges Spiel» und eine «hohe Intensität». Aber er sei guter Dinge, «dass wir das abrufen werden, was uns befähigt, in die nächste Runde zu kommen». Der neue YB-Trainer kleidet die Ambitionen seiner Mannschaft vor dem Champions-League-Qualifikationsrückspiel zwar in branchenüblich bescheidene Worte, am Anspruch des Schweizer Serienmeisters ändert das aber nichts: Ein Heimsieg gegen Slovan Bratislava ist Pflicht. Und damit gleichbedeutend der Einzug in die Playoffs zur Champions League.