RB Leipzig schockt Fischers Union Berlin im DFB-Pokal-Halbfinal

Fussball international Leipzig schockt Fischers Union in letzter Minute – Juventus und Zakaria stehen im Coppa-Final Union Berlin mit Trainer Urs Fischer haben den erstmaligen Einzug ins Pokal-Finale verpasst. Emil Forsberg schiesst RB Leipzig in letzter Minute ins Endspiel. Auch Juventus Turin mit Denis Zakaria stehen in Final. Simon Wespi 20.04.2022, 23.12 Uhr

Emil Forsberg schiesst Leipzig mit seinem Last-Minute-Treffer in den Final. Keystone

RB Leipzig – Union Berlin 2:1 (0:1)

Welch bittere Ausgang für Urs Fischer und Union Berlin. Die Hauptstädter kassieren in letzter Minute den entscheidenden Gegentreffer. RB Leipzig hat derweil zum dritten Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht. Die Sachsen setzten sich im Halbfinale mit 2:1 (0:1) gegen Union durch. Sheraldo Becker (25.) brachte die Fischer-Elf zunächst in Führung. Leipzig gelang der Ausgleich durch einen von Andres Silva (61.) verwandelten Foulelfmeter. Schliesslich sorgte Emil Forsberg in der Nachspielzeit mit einem Kopfball-Tor für die Entscheidung. Final-Gegner SC Freiburg hatte am Tag zuvor beim Zweitligisten Hamburger SV mit 3:1 gewonnen.

Juventus Turin und Denis Zakaria (links) feiern den Treffer zum 1:0. Keystone

Juventus Turin – Fiorentina 2:0 (Hinspiel 1:0)

Titelverteidiger Juventus Turin ist Inter Mailand ins Finale der Coppa-Italia gefolgt. Im Halbfinal-Rückspiel gegen die Fiorentina setzte sich Juve mit Nationalspieler Denis Zakaria 2:0 (1:0) durch und liess nach dem 1:0 aus dem Hinspiel keine Zweifel am Weiterkommen zu. Auch der Ex-Basler Arthur Cabral konnte die Niederlage von Florenz nicht abwenden. Federico Bernardeschi (32.) und Danilo (90.+4) trafen für Juventus, das im Endspiel in Rom Inter herausfordert. Die Mailänder hatten am Dienstag mit einem fulminanten 3:0 im Stadt-Derby gegen die AC Milan triumphiert.