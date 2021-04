Fussball im Ausland Mainz schlägt die Bayern und verschiebt Meisterparty – Liverpool kassiert Ausgleich in der letzten Minute Die 30. Meisterschaft des FC Bayern München verschiebt sich um mindestens einen Tag. In der Premier League kämpft Liverpool um den Einzug in die Champions League. Sportredaktion CH Media 24.04.2021, 17.51 Uhr

Die Mainzer schlagen die Bayern und verschieben damit die Meister-Party des Rekordmeisters. Keystone

Mainz 05 - Bayern München 2:1 (2:0)

Die Bayern könnten am Samstag ihre 30. Meisterschaft einfahren. Zudem kehrt Robert Lewandowski nach Verletzungspause gleich in die Startelf zurück. Die Mainzer haben aber gar keine Lust, die Feierlichkeiten von nächster Nähe zu verfolgen. Mit dem ersten Schuss der Partie geht das Heimteam in Führung. Jonathan Burkardt bringt den Aussenseiter in der 3. Spielminute in Führung. Manuel Neuer sieht beim Gegentreffer schlecht aus, denn der Torhüter hat freie Sicht auf den Ball, reagiert aber zu spät. Nach einem Freistoss erhöht Robin Quaison per Kopfball zum 2:0. Die Führung nach den ersten 45 Minuten ist für die Mainzer absolut verdient. Bei den Bayern fehlt auch im zweiten Durchgang die Spannung im Spiel. Man geht nicht mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe und muss zum vierten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Robert Lewandowski kann mit seinem 36. Saisontor noch was für die Torschützenliste tun und die 40-Tore-Marke von Gerd Müller weiterhin im Visier behalten. Falls Leipzig am Sonntag gegen Stuttgart verlieren sollte, können die Münchner vom Sofa aus Meister werden.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Der BVB meldet sich im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder zurück. Matchwinner ist Erling Haland, der seinen neunten Doppelpack im Trikot der Dortmunder erzielt. Vor allem der zweite Treffer des Norwegers ist sehenswert. Aus der eigenen Hälfte startet Haland und schiesst sein 25. Saisontor. Die Wolfsburger können nicht reagieren, obwohl das Heimteam ab der 59. Minute und der Gelb-Roten von Jude Bellingham mit einem Mann mehr auf dem Platz agieren können. Kevin Mbabu wird in der 65. Minute ausgewechselt. Admir Mehmedi kommt in der 81. Minute zum Einsatz. Beim BVB spielen Marwin Hitz und Manuel Akanji durch.

Union Berlin - Werder Bremen 3:1 (0:0)

Joel Pohjanpalo erzielt das Tor zum 1:0. Danach erzielt der Finne noch zwei weitere Tore und damit einen lupenreinen Hattrick. Keystone

Die Fischer-Elf darf weiterhin von Europa träumen. Nach einem zähen ersten Durchgang schlägt nach der Pause die Stunde von Joel Pohjanpalo. Dem 26-jährigen finnischen Nationalspieler gelingt ein lupenreiner Hattrick (50., 53. und 68.). Das Anschlusstor von Gebre Selassie in der 82. Minute fällt für Werder zu spät.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

Andrej Kramaric bringt die Gäste noch vor dem Pausenpfiff in Front. Der vermeintliche Ausgleich vom Ex-St. Galler Ermedin Demirovic in der 53. Minute zählt wegen Abseits nicht. Kurz vor Schluss trifft Vincenzo Grifo vom Punkt. Der Entscheid zum Elfmeter folgt aber erst nach Videostudium.



Liverpool - Newcastle 1:1

Der eingewechselte Newcastle-Spieler Joe Willock freut sich nach seinem Ausgleichstreffer in der 95. Minute! AP

(keg/sid) Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben im Kampf um die Champions-League-Teilnahme erneut einen wichtigen Sieg verschenkt. Der Noch-Meister kassierte beim enttäuschenden 1:1 (1:0 durch Salah) gegen Newcastle United tief in der Nachspielzeit (95. Minute) den Ausgleich (durch Willock). Schon am Montag hatten die Reds beim 1:1 in Leeds bis zur 87. Minute geführt.

«Das fühlt sich wie eine Niederlage an», sagte Teammanager Klopp und gab zu: «Heute haben wir nicht so gespielt, als ob wir die Champions League verdienen. Jetzt haben wir noch fünf Spiele. Entweder wir lernen daraus, oder wir spielen keine Champions League. So einfach ist das.» Liverpool liegt mit 54 Punkten derzeit nur auf Rang sechs.

Der Schweizer Xherdan Shaqiri sass während des ganzen Spiels auf der Bank. Bei Newcastle fehlte Fabian Schär verletzungsbedingt.

